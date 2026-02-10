Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56
01 - 06 - 24 - 47 - 60
06 - 07 - 16 - 29 - 36 - 51 - 73. O time do coração é o 70 (São José/RS)
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
08 - 12 - 13 - 21 - 22 - 28 - 29. O mês da sorte é 10 (Outubro)
A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (10/2), cinco loterias: os concursos 2971 da Mega-Sena; o 3610 da Lotofácil; o 6950 da Quina; o 2354 da Timemania e o 1175 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 46 milhões / Lotofácil: R$ 7 milhões / Quina: R$ 14 milhões / Timemania: R$ 5 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões