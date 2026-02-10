CORPO HUMANO

Atlas da flatulência: sensor íntimo mede gases o dia inteiro

A Smart Underwear, ou roupa íntima inteligente, calcula uma quantidade média de flatulências diárias e avalia a saúde intestinal

Por Correio Braziliense
Indicadores

O objetivo do estudo, como explica Brantley Hall, professor assistente do Departamento de Biologia Celular e Genética Molecular da Universidade de Maryland e líder do estudo, é descobrir os índices de flatulência considerado normal. 'Sem essa referência, é difícil saber quando a produção de gases de alguém é realmente excessiva', pontua.

Medição

O número médio de flatulências, que antes era de 14 por dia, com variação de seis ocorrências para mais ou para menos, passou para 32 com as novas tecnologias. O índice de variação é alto, com o máximo registrados sendo de 59 vezes e o mínimo de apenas quatro.

Experimento

Para o experimento, 19 adultos sem distúrbios gastrointestinais ou intolerâncias a carboidratos vestiram o dispositivo por sete dias consecutivos. O uso durante o sono era opcional.

Mudanças

Na segunda etapa do experimento, o estudo contou com 38 voluntários para medir a sensibilidade do dispositivo a mudanças na dieta. Resultados mostram que a Smart Underwear observou aumento 94,7% dos participantes que consumiram inulina, prebiótico que auxilia na saúde intestinal

Atlas

Na nova etapa do estudo, os pesquisadores buscam voluntários para testes que vão constituir a base de dados do Atlas da Flatulência Humana

Parâmetros

'O Atlas de Flatulência Humana estabelecerá parâmetros objetivos para a fermentação microbiana intestinal, o que é fundamental para avaliar como intervenções dietéticas, probióticas ou prebióticas alteram a atividade do microbioma', conclui o pesquisador

