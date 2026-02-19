Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (19/2), cinco loterias: os concursos 2974 da Mega-Sena; o 3616 da Lotofácil; o 6956 da Quina; o 2357 da Timemania e o 1178 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 71 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Quina: R$ 8 milhões / Timemania: R$ 7 milhões / Dia de Sorte: R$ 650 mil
03 - 10 - 12 - 19 - 37 - 40
10 - 38 - 51 - 64 - 68
01 - 12 - 19 - 33 - 34 - 52 - 56. O time do coração é o 36 (Ferroviário/CE)
01 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 19. O mês da sorte é 11 (Novembro)