Aos 73 anos, Delroy Lindo recebe primeira indicação ao Oscar

No dia 15 de janeiro de 2026, a Academia de Artes e CiÃªncias CinematogrÃ¡ficas anunciou os indicados ao Oscar. E um dos nomes que mais repercutiram foi o de Delroy Lindo, que concorre na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuaÃ§Ã£o no filme â??Pecadoresâ?, de Ryan Coogler.

Por Flipar