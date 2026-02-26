Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (26/2), cinco loterias: os concursos 2977 da Mega-Sena; o 3622 da Lotofácil; o 6962 da Quina; o 2360 da Timemania e o 1181 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 127 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 8 milhões / Dia de Sorte: R$ 370 mil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mega-Sena

08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

15 - 25 - 37 - 79 - 80

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

07 - 10 - 19 - 26 - 28 - 53 - 76. O time do coração é o 26 (Chapecoense/SC)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

03 - 04 - 06 - 08 - 16 - 27 - 31. O mês da sorte é 09 (setembro)

Reprodução/Loterias Caixa

Veja Mais