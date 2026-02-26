Maravilhas do Chile: história, cultura, natureza e mistérios do país

Localizado no extremo sudoeste da América do Sul, o Chile – encravado entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico – tem muitos atrativos para cidadãos e turistas. Confira lugares imperdíveis para aproveitar o melhor do país!Por Flipar
A Plaza de Armas é a principal praça da capital Santiago, com prédios históricos e grandes monumentos, como o do conquistador do Chile, Pedro Valdivia. É ponto obrigatório para você “turistar”.
A belíssima Catedral Metropolitana de Santiago compõe a paisagem da própria Plaza de Armas. Após cinco reconstruções por causa de incêndios e terremotos, o local é um convite à admiração da arte sacra e à meditação.
O Palacio de La Moneda, ainda em Santiago, é um dos prédios mais importantes da capital por ser a sede do governo chileno. Com a tradicional troca de guarda como atração, os turistas podem até agendar uma visita guiada pelo interior do palácio.
O Museu Histórico Nacional, em Santiago, é outro ponto obrigatório para os turistas que querem conhecer mais da cultura chilena. São 18 salas temáticas, que contam a história do país desde o período pré-colonial até a sanguinária ditadura militar.
Outro museu importante em Santiago é o de Arte Precolombino, com duas exposições permanentes bem legais: a “América Precolombina em el Arte”, com peças da Mesoamérica, Caribe, Amazonas e Andes Central, e a “Chile Antes de Chile”, relacionada aos povos originários de milhares de anos atrás.
Ainda para os amantes de museus, o Nacional de Belas Artes, em Santiago, é imperdível. Seu acervo tem mais de 5 mil peças de autores chilenos e estrangeiros de diferentes períodos da história da arte.
Para os “aventureiros”, o Cerro San Cristóbal – segundo ponto mais alto de Santiago – é um baita passeio. Um teleférico leva ao topo, onde fica o Santuário Imaculada Conceição. A vista da capital chilena tem a Cordilheira dos Andes emoldurando a paisagem.
Perto do Cerro San Cristobal, a Casa Museo La Chascona é atração por ter sido um dos lugares onde viveu o poeta chileno Pablo Neruda. Lá estão preservados ambientes originais, e o turista conta com áudio-guia em diversos idiomas sobre cada local.
O Cerro Santa Lucía é outro ponto legal de Santiago. Subindo a pé, o turista observa monumentos que representam o estilo de vida da elite chilena no século XIX. E, lá no alto, a vista panorâmica da cidade e da Cordilheira compensam o esforço.
Uma das principais e mais belas áreas verdes da capital chilena, o Parque Araucano é bem cuidado, com belo jardim com rosas, espaço para piquenique, brinquedos para crianças, áreas para esporte, lanchonetes e restaurantes.
Encerramos nossa passagem por Santiago passando pelo Mercado Central. Eleito o 5º melhor do mundo pela revista National Geographic, em 2012, o mercado é o local para comprar lembrancinhas, almoçar e aproveitar a oferta de pescados.
A cerca de 100 km da capital, o CajÃ³n del Maipo Ã© um cÃ¢nion na regiÃ£o metropolitana de Santiago. Sua principal paisagem Ã© o Embalse el Yeso, um grande lago cercado pelos Andes, com tons de azul e verde, montanhas branquinhas (dependendo da estaÃ§Ã£o da visita) ou com resquÃcios do inverno no cume.
Em Valparaíso está localizada a Casa Museo La Sebastiana, do poeta Pablo Neruda, com vista privilegiada para o porto e para a cidade. Tem um rico acervo de mapas antigos, pinturas e relíquias da cultura chilena.
Já na famosa Viña del Mar, o turista pode tirar fotos no Relógio de Flores. Aos pés do Cerro Castillo e próximo à praia Caleta Abarca, o relógio foi inaugurado para a Copa do Mundo de 1962, fica florido o ano todo e funciona de verdade!
Ainda em Viña del Mar, o Museu Fonck tem um rico acervo com as culturas Rapa Nui, andina e do Chile continental, com objetos arqueológicos e etnográficos. Um Moai trazido diretamente da Ilha de Páscoa está na entrada do museu.
Já em El Quisco, fica a Casa Museo Isla Negra, também de Pablo Neruda, onde o poeta passou seus últimos dias de vida. Considerada a mais bela das três casas de Neruda, Isla Negra tem vista para o oceano de todos os pontos da residência.
Se seu negócio é neve, o Valle Nevado Ski Resort fica a 1h30 de Santiago e é a maior estação de ski e snowboard da América do Sul. Para chegar lá é preciso enfrentar 60 curvas montanha acima ou ir de teleférico, mas vale muito a pena.
Ainda na neve, no caminho do Valle Nevado, existem as estações Farellones, La Parva e El Colorado, que proporcionam ao turista uma brincadeira mais leve na neve, com pistas menos radicais.
Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1995, o Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, é um dos mais lugares mágicos do mundo. Chega-se ao local em voo de 6h partindo de Santiago. Lá ficam mais de 800 estatuetas e grandes estátuas de pedra chamadas de Moai. Mistério sobre sua origem intriga.
E encerrando o passeio está o Deserto do Atacama, o mais alto e seco do mundo. Paisagens espetaculares, com vulcões, salares, lagunas, formações rochosas e um céu estrelado incomparável. Os passeios em San Pedro de Atacama contemplam Vale da Lua e Vale da Morte, Piedras Rojas, entre outros clássicos.