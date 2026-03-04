O que a água com gás faz no intestino e no nosso corpo

Não, o gás carbônico não interfere na pressão arterial. Pode até haver um aumento leve e passageiro logo após o consumo, mas sem relevância clínica para a maioria das pessoas. Atenção apenas ao teor de sódio no rótulo
Não é recomendado oferecer quaiquer líquidos para alguém desacordado porque pode causar broncoaspiração. O correto, em caso de desmaio, é deitar a pessoa e elevar as pernas
Não, pois a água com gás hidrata como a água comum. Atenção apenas para quem tem refluxo, gastrite ou muita distensão abdominal
Especialistas afirmam que chamar de veneno é terrorismo nutricional, pois o composto é apenas água + dióxido de carbono (CO2), e pode até ajudar quem quer parar de beber refrigerante.
Não existe limite específico só para água com gás. O importante é considerar a ingestão total de líquidos no dia. Para hipertensos, o recomendado é moderar e observar o teor de sódio
