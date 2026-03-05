Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (5/3), cinco loterias: os concursos 2980 da Mega-Sena; o 3628 da Lotofácil; o 6968 da Quina; o 2363 da Timemania e o 1184 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 41 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 12 milhões / Timemania: R$ 9 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45
08 - 14 - 44 - 56 - 72
04 - 05 - 10 - 14 - 17 - 37 - 67. O time do coração é o 60 (Paysandu/PA)
02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
01 - 10 - 13 - 16 - 17 - 24 - 25. O mês da sorte é 08 (Agosto)