Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (9/3), cinco loterias: os concursos 6971 da Quina, o 3631 da Lotofácil, o 2897 da Lotomania, 2934 da Dupla-Sena e o 820 da Super Sete
Quina: R$ 16 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 84 mil / Super Sete: R$ 3 milhões
03 - 12 - 20 - 36 - 40 - 47 no primeiro sorteio; 13 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 no segundo
27 - 56 - 64 - 65 - 73
09 - 11 - 19 - 24 - 25 - 31 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 66 - 69 - 70 - 73 - 83 - 84 - 88 - 90 - 94
04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 8 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 5