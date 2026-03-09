Saúde

O que acontece com seu corpo ao comer caqui? Veja os benefícios da fruta

Conhecido como 'alimento dos deuses', o caqui é rico em antioxidantes e pode fortalecer a imunidade, além de ajudar a combater o envelhecimento; explica a nutricionista Ana Clara da Cruz Silva

Por Anna Júlia Castro
Tipos mais conhecidos

Existem três variedades populares: Fuyu mais doce e firme; o Rama Forte que para o consumo precisa estar bem maduro; além do Chocolate com a polpa escura e sabor intenso

Pode ajudar no colesterol

Segundo a nutricionista Ana Clara da Cruz Silva, o caqui possui fibras e compostos fenólicos que podem ajudar a reduzir a absorção do colesterol 'ruim' (LDL)

Combate ao envelhecimento

A fruta contém antioxidantes como: vitamina C, flavonoides e carotenoides, que ajudam a combater radicais livres, ligados ao envelhecimento precoce

Imunidade e pele

A vitamina C presente no caqui ajuda na produção de colágeno, defesa do organismo e na saúde da pele

Por que alguns caquis 'amarram' a boca?

Isso acontece por causa dos taninos que provocam a sensação de secura na boca, chamada de adstringência

Mito sobre o caqui

Muita gente acha que o caqui engorda muito, mas a nutricionista explica que isso é mito e ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada

