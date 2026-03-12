Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (12/3), cinco loterias: os concursos 2983 da Mega-Sena; o 3634 da Lotofácil; o 6974 da Quina; o 2366 da Timemania e o 1187 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 64 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 591 mil / Timemania: R$ 11 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões
03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52
17 - 27 - 30 - 60 - 63
08 - 13 - 18 - 22 - 40 - 74 - 76. O time do coração é o 77 (Vila Nova/GO)
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 25
03 - 06 - 11 - 13 - 18 - 26 - 31. O mês da sorte é 09 (setembro)