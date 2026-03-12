A semente de baixo custo que ajuda no emagrecimento

A chia, semente originária da América Central, conquistou espaço na alimentação saudável moderna. Presente em iogurtes, pães e vitaminas, ganhou fama por promover saciedade e oferecer alta densidade nutricional
Segundo a nutricionista clínica Paula Naomi Tujimoto ao Correio, o efeito de saciedade ocorre porque a casca da chia, ao entrar em contato com líquidos, forma um gel espesso no estômago. Esse processo retarda a digestão e prolonga a sensação de estômago cheio
A digestão mais lenta proporcionada pela chia ajuda a evitar picos de glicose e insulina, reduzindo a fome precoce. Além disso, estimula hormônios como GLP-1 e peptídeo YY, que enviam sinais de saciedade ao cérebro
A semente é rica em fibras, minerais como cálcio e magnésio, além de conter ômega-3 vegetal (ácido alfa-linolênico). Apesar disso, Paula ressalta que a chia deve ser complemento nutricional, já que a quantidade de proteínas é inferior a fontes como ovos e carnes
O alto teor de fibras (34 g a cada 100 g) pode causar gases, cólicas e constipação se consumido em excesso ou sem hidratação adequada. A nutricionista alerta também para o risco de obstrução ao ingerir sementes secas sem líquidos
Pessoas que usam anticoagulantes, têm pressão baixa ou sofrem de doenças intestinais inflamatórias devem avaliar o consumo com orientação profissional. O ômega-3 pode potencializar medicamentos, e o excesso de fibras pode agravar sintomas gastrointestinais
Especialistas recomendam entre 15 e 25 g por dia (1 a 2 colheres de sopa), sempre acompanhadas de água. A chia pode ser incorporada em receitas práticas como o 'pudim de chia' (overnight oats), mostrando seu papel como complemento para maior saciedade e equilíbrio nutricional
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes