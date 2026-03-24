Ana Maria Braga revela promessa e corta fruta por um ano

A apresentadora do Mais Você, revelou em seu programa que está praticando uma simpatia ligada à Novena de São José. A fruta desse ano, será o araçá, da mesma família da goiaba, com sabor levemente ácido e aroma característico
O araçá se destaca por ser rico em vitamina C, fibras alimentares e compostos bioativos, como os fenólicos, que têm ação antioxidante, componentes que ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo, processo associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas
O consumo do araçá traz mais disposição no dia a dia. Ele oferece carboidratos naturais, além de vitaminas e minerais que participam do metabolismo energético, ajudando o organismo a produzir energia de forma adequada
Do ponto de vista nutricional, o consumo de frutas locais valorizam a biodiversidade brasileira pois assim costumam ser consumidas mais frescas, preservando melhor os nutrientes
A nutricionista explica que a exposição pública de hábitos alimentares por figuras conhecidas também exerce influência sobre o comportamento da população. Além de Ana Maria, outros famosos são aderentes da simpatia como Louro José, Gil do Vigor, Tati Machado, Angélica, entre outros
Celebrado em 19 de março, a 'simpatia das frutas' consiste em fazer um pedido ao santo, escrever diferentes frutas em papéis e, após a oração, sortear uma delas. A fruta que tirar no papel, deve ser evitada por um ano inteiro, até 19 de março de 2027
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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