A fruta que Ana Maria Braga terá que ficar um ano sem comer

A apresentadora do Mais Você, da Rede Globo, Ana Maria Braga revelou em seu programa que está praticando uma simpatia tradicional ligada à fé católica. Como parte do ritual, ela decidiu passar um ano sem consumir uma fruta específica, escolhida por meio de sorteio, prática conhecida popularmente como a “simpatia das frutas”, e praticada na Novena de São José.
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A escolha chamou atenção e abriu espaço para discutir não apenas o aspecto religioso da tradição, mas também os impactos alimentares da decisão. A fruta sorteada por Ana esse ano foi o araçá. Segundo a nutricionista Ana Clara da Cruz Silva, trata-se de um alimento nativo do Brasil, da mesma família da goiaba, com sabor levemente ácido e aroma característico.
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Do ponto de vista nutricional, o araçá se destaca por ser rico em vitamina C, fibras alimentares e compostos bioativos, como os fenólicos, que têm ação antioxidante. Esses componentes ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo, processo associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas.
A nutricionista explica que quando olhamos para o padrão alimentar como um todo, dietas ricas em frutas e vegetais estão associadas a menor risco de sintomas depressivos e a uma melhor qualidade de vida. Parte disso também passa pelo chamado eixo intestino-cérebro, que mostra como a alimentação pode influenciar diretamente a saúde mental e o bem-estar.
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Existe, ainda, uma relação indireta entre o consumo de frutas como o araçá e a disposição no dia a dia. Isso porque esses alimentos fornecem carboidratos naturais, além de vitaminas e minerais que participam do metabolismo energético, ajudando o organismo a produzir energia de forma adequada.
A inclusão de frutas regionais na alimentação também é destacada como um fator importante, além de valorizar a biodiversidade brasileira, o consumo desses alimentos tende a ser mais acessível e sustentável. Do ponto de vista nutricional, frutas locais costumam ser consumidas mais frescas, preservando melhor seus nutrientes.
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A nutricionista explica que a exposição pública de hábitos alimentares por figuras conhecidas também exerce influência sobre o comportamento da população. Quando personalidades como Ana Maria Braga associam a imagem a práticas de saúde ou tradições culturais é comum que despertem curiosidade e incentivem a adoção de hábitos semelhantes entre o público. Além de Ana Maria outros famosos são aderentes da simpatia como Louro José, Gil do Vigor, Tati Machado, Angélica, entre outros.
Simpatia São José
A prática seguida pela apresentadora está ligada à tradição de São José, celebrado em 19 de março. Conhecida como “simpatia das frutas”, a tradição consiste em fazer um pedido ao santo, escrever diferentes frutas em papéis, e após a oração, sortear uma delas. A fruta que tirar no papel, deve ser evitada por um ano inteiro, até o próximo 19 de março. A crença popular é de que o sacrifício fortalece a fé e contribui para a realização do pedido.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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