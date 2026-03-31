Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (31/3), cinco loterias: os concursos 2991 da Mega-Sena; o 3650 da Lotofácil; o 6990 da Quina; o 2374 da Timemania e o 1195 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 7 milhões / Quina: R$ 545 mil / Timemania: R$ 14 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53
44 - 59 - 67 - 71 - 73
07 - 28 - 35 - 52 - 57 - 63 - 74. O time do coração é o 39 (Floresta/CE)
02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25
05 - 11 - 14 - 15 - 19 - 26 - 27. O mês da sorte é 01 (Janeiro)