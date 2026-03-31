Animais

Casuar: ave é considerada a mais perigosa do mundo

O casuar é conhecido como a ave mais perigosa do mundo e tem origem na Austrália. Como a espécie corre risco de extinção por causa do desmatamento, biólogos desenvolvem projetos para a preservação. E o nascimento de um casuar é motivo de comemoração.

Por Flipar

Em 2024, por exemplo, um filhote de casuar-do-sul nasceu em cativeiro no Parque Birdland, no Reino Unido, após 25 anos de tentativas de gerar a ave. O nascimento foi celebrado pela equipe do espaço natural britânico.

Dezidor wikimedia commons

A Austrália é um lugar lindo, mas esconde perigos. E um deles é justamente o casuar. Em dezembro de 2022, um vídeo inusitado gravado por lá deu o que falar no TikTok.

Patty Jansen por Pixabay

Nele, um casal de turistas aparecia interagindo com uma ave bem peculiar que se aproximava enquanto os dois pareciam relaxar em uma praia.

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O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas começaram a comentar no vídeo, dizendo que o animal não só não era inofensivo como se tratava da ave mais perigosa do mundo: o casuar.

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“Você filma um passarinho fofo que vê na praia”, disse a jovem no vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações.

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O casuar tem grande porte , é excelente nadador, pode saltar 1,5m e correr a 50km/h! Ou seja, é uma 'fera' na terra e na água.

Anja Schröder por Pixabay

Os especialistas dizem que, embora não sejam animais agressivos por natureza, eles podem atacar humanos caso se sintam acuados. Ou seja, se sentirem alguma ameaça — principalmente perto de filhotes — podem reagir de forma destrutiva.

Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay

O casuar ataca dando chutes frontais muito fortes, capazes de ferir gravemente. Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano!

S. Nagel/Pixabay

Casos fatais envolvendo o casuar são raros. Mas, em abril de 2019, na Flórida, um casuar atacou o próprio dono, de 75 anos, que acabou morrendo em consequência dos ferimentos.

xiSerge por Pixabay

É que a garra do casuar é afiada como uma lâmina. Cada pé possui uma garra longa de até 12 centímetros que pode causar cortes profundos.

Imagem gerada por i.a

O casuar-do-sul vive em florestas tropicais do norte da Austrália, além de regiões da Papua-Nova Guiné e da Indonésia. Prefere ambientes densos, úmidos e com vegetação fechada, que oferecem abrigo e alimento. Essas áreas permitem que a ave se mova com discrição, apesar do grande porte.

Imagem gerada por i.a

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