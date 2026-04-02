Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (2/4), quatro loterias: os concursos 3652 da Lotofácil; o 6992 da Quina; o 2375 da Timemania e o 1196 do Dia de Sorte
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 15 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
19 - 46 - 69 - 70 - 79
01 - 05 - 06 - 09 - 61 - 72 - 74. O time do coração é o 56 (Oeste/SP)
01 - 03 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24
07 - 12 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24. O mês da sorte é 05 (maio)