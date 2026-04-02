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Minerais poderosos que só existem na ficção

Diversos minerais e elementos foram criados especialmente para livros, filmes, quadrinhos e outros tipos de mídia. São superpoderosos, mas fictícios. Não existem na Natureza. Veja alguns:

Por Flipar
divulgação/marvel studios

Vibranium (Marvel Comics) – Um metal extremamente raro e poderoso, encontrado principalmente em Wakanda. A abundância desse elemento faz com que o Pantera Negra seja o super-herói maias rico dos quadrinhos.

Divulgação

Ele é capaz de absorver vibrações e energia cinética, sendo o material do escudo do Capitão América

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Adamantium (Marvel Comics) – Outro metal fictício da Marvel, conhecido por ser praticamente indestrutível. O esqueleto e as garras de Wolverine são revestidos de adamantium.

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Kryptonite (DC Comics) – Um mineral radioativo do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Ele existe em várias formas e cores, com cada uma causando efeitos diferentes

Reprodução DC Comics

Unobtainium (filme Avatar) – Um mineral extremamente valioso e fictício, que é o principal motivo da colonização de Pandora no filme Avatar. É usado como um recurso energético.

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Beskar (Star Wars) – Um metal raro e resistente encontrado no universo Star Wars, particularmente associado aos Mandalorianos.

- Reprodução do Youtube Canal Buckethead Studios

Ele é particularmente especial na saga por ser um instrumento capaz de resistir a ataques de sabres de luz e blasters.

Reprodução do Youtube Canal Buckethead Studios

Energon (Transformers) – Uma substância fictícia essencial para a vida dos Transformers. É uma fonte de energia vital para essas criaturas robóticas.

- Reprodução do Twitter

Naquadah (Stargate) – Um elemento fictício da série Stargate, usado em reatores de energia e como componente essencial na construção de armas poderosas

Wiki fandom

Dilithium (Star Trek) – Um mineral fictício usado nos reatores das naves estelares para viabilizar o uso de dobra espacial.

Reprodução de Youtube

Nth Metal (DC Comics) – Um metal fictício usado no universo da DC Comics, especialmente relacionado ao personagem Gavião Negro (Hawkman). Ele tem propriedades antigravitacionais e oferece poderes como força aumentada, cura acelerada e voo.

Reprodução DC Comics

Phazon (Metroid) – Uma substância mutagênica e extremamente perigosa do universo Metroid. Phazon corrompe organismos, levando à mutação e ao colapso físico e mental.

Reprodução de vídeo da Nintendo

Orichalcum (Mitologia e Ficção) – Um metal lendário, mencionado na história de Atlântida por Platão. Na ficção moderna, ele é frequentemente retratado como um material mágico ou altamente tecnológico.

Reprdução de Rede Social

Uru (Marvel Comics) – Um metal místico do universo Marvel, encontrado em Nidavellir. Ele é usado para forjar armas poderosas, como o martelo Mjolnir de Thor e o machado Stormbreaker.

Divulgação Marvel

Illudium Phosdex (Looney Tunes) – Também chamado de 'shaving cream atom', é um material fictício mencionado por Marvin, o Marciano, nos desenhos animados Looney Tunes. É tratado como um recurso raro e muito valioso em seus planos.

Reprodução de HQ

Mithril (O Senhor dos Anéis): Um metal leve, forte e extremamente raro encontrado nas minas de Moria. Ele é mais forte que o aço e muito mais leve, sendo utilizado para fabricar armaduras e outros itens valiosos.

Batman.94 wikimedia commons

Element Zero (Eezo) (Mass Effect): Um elemento raro que permite a manipulação de campos de massa e a criação de tecnologias de viagem mais rápida que a luz. O Element Zero é essencial para muitas das tecnologias avançadas no universo de 'Mass Effect'.

wiki fandom

Tiberium (Command & Conquer): Um mineral alienígena altamente radioativo e mutagênico que se espalha rapidamente pela Terra. É a principal fonte de conflito na série de jogos 'Command & Conquer', sendo extremamente valioso, mas perigoso.

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Esses minerais acrescentam profundidade e mistério aos universos em que aparecem, frequentemente sendo essenciais para a trama ou para os poderes dos personagens.

Reprodução/Capitão América

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