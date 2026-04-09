Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (9/4), cinco loterias: os concursos 2994 da Mega-Sena; o 3657 da Lotofácil; o 6997 da Quina; o 2378 da Timemania e o 1199 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 18 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 10 milhões / Timemania: R$ 17 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil
01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55
22 - 25 - 26 - 55 - 74
01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
01 - 04 - 12 - 21 - 24 - 26 - 28. O mês da sorte é 05 (maio)
10 - 14 - 17 - 21 - 28 - 29 - 36. O time do coração é o 04 (América/MG)