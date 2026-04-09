Os 40 anos do humorista com facetas de poeta e ator

Gregório Duvivier é uma das principais figuras do cenário atual do humor brasileiro e está completa quatro décadas de vida no próximo dia 11 de abrilFotos: Raquel Pellicano
Ator, roteirista, poeta e também cronista, o humorista consolidou a carreira com o humor crítico e irreverente, e pela versatilidade de conseguir adaptar o trabalho na cultura em diferentes linguagens e plataformasAFP/REPRODUÇÃO HBO/DIVULGAÇÃO
Nascido no Rio de Janeiro no ano de 1986, Duvivier é filho do artista plástico Edgar Duvivier e da cantora Olívia Byington, fazendo com que o humorista tivesse contato desde cedo com o mundo da culturaMaterial de divulgação
Aos nove anos, 'Greg', como é conhecido popularmente, começou a atuar no tradicional teatro carioca 'O Tablado', onde estudou por cerca de 10 anosFabio Seixo/Divulgação.
A prematura vocação no teatro não impediu Duvivier de se aventurar no universo da língua portuguesa. No ano de 2008, ele se formou no curso de letras pela PUC-RJFabioSeixo/Divulgacao
Mesmo com a formação em letras ele não desistiu do mundo do humor, o primeiro sucesso veio em 2012, quando estrelou no monólogo da peça de 1998, 'Uma noite na lua', que no ano seguinte, lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (ATPR)RogerioResende/HBO
O grande reconhecimento de Duvivier aconteceu com a criação do coletivo humorístico 'Porta dos Fundos', em 2012, ao lado de outros humoristas como Fábio Porchat e João VicenteRenatoMangolim/Divulga??o
O grupo mudou de vez os rumos da produção de comédia no Brasil ao apostar em esquetes para a internet com linguagem ágil, contemporânea, crítica e frequentemente provocadoraRaquel Pellicano
No ano de 2018 se casou com com a atriz e comunicadora Giovanna Nader, com quem tem duas filhas: Marieta, nascida em 2022, e Celeste, nascida no ano de 2022Andre Rosa / Grafias
Duvivier também fez sucesso na televisão, tendo apresentado entre os anos de 2017 a 2023, o programa 'Greg News', que foi exibido pela HBO BrasilThay Rabello/Divulga??o
Inspirado em quadros internacionais de jornalismo satírico, os temas dos episódios geralmente eram sobre políticos e assuntos virais nas redes sociais, abordando sempre um tom crítico e irônicoViola Júnior/Esp. CB/D.A Press
Nos últimos anos, Duvivier se tornou um conhecido em debates sobre a vida política brasileira pela disposição em abordar temas sensíveis utilizando o humorViola Júnior/Esp. CB/D.A Press
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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