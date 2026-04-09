Os 40 anos do humorista com facetas de poeta e ator

Primeiro sucesso

Mesmo com a formação em letras ele não desistiu do mundo do humor, o primeiro sucesso veio em 2012, quando estrelou no monólogo da peça de 1998, 'Uma noite na lua', que no ano seguinte, lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator pela Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (ATPR)