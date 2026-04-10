Conheça a planta com funções exóticas e decorativas

Miraculina

Esse efeito curioso se deve à presença de uma proteína chamada miraculina que, ao ser consumida, se conecta com as papilas gustativas presentes na língua e altera temporariamente o modo como o cérebro interpreta sabores ácidos e amargos. A alteração faz com que alimentos como limão fiquem com um sabor adocicado entre 30 minutos e duas horas