Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (15/4), seis loterias: os concursos 7002 da Quina; o 2945 da Dupla Sena; o 3662 da Lotofácil; o 346 da +Milionária; o 2912 da Lotomania e o 835 da Super Sete
Quina: R$ 16 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / +Milionária: R$ 35 milhões / Dupla Sena: R$ 771 mil e R$ 44 mil / Super Sete: R$ 6 milhões
06 - 08 - 09 - 17 - 42 - 46 no primeiro sorteio; 07 - 08 - 27 - 40 - 42 - 50 no segundo
04 - 15 - 34 - 49 - 55
02 - 04 - 05 - 22 - 35 - 41 - 47 - 53 - 56 - 60 - 63 - 68 - 69 - 81 - 83 - 84 - 88 - 91 - 93
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 25
01 - 18 - 21 - 24 - 37 - 44. Os trevos sorteados foram: 4 - 3
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 3