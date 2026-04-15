Osklen marca retorno histórico na Rio Fashion Week

A Osklen voltou às passarelas após sete anos longe dos desfiles. A abertura da Rio Fashion Week marcou um recomeço estratégico e emocional para a marca.
Depois de deixar a direção criativa e estratégica por anos, Oskar Metsavaht retomou o controle da marca em 2022, ao lado do filho Felipe, que estreou como diretor artístico no desfile.
O desfile começou com um visual branco monocromático, camisa de botão e chinelo preto. Quem abriu a passarela foi Carol Trentini, destaque absoluto da apresentação.
A coleção reforçou o estilo despretensioso e sofisticado da marca, com peças que equilibraram conforto e elegância de forma natural.
Pioneira no luxo sustentável, a Osklen resgatou sua identidade com materiais inovadores e um olhar contemporâneo sobre moda consciente.
A coleção trouxe o sexy característico do Rio, mas com sofisticação: transparências, tecidos fluidos e modelagens leves marcaram presença.
Minishorts masculinos, vestidos fluidos com tênis e aplicações de pedraria mostraram uma Osklen mais ousada, sem perder a essência.
Apesar dos tons neutros clássicos serem característicos da label, a marca explorou cores, estampas e tecidos metalizados, renovando sua estética de forma contemporânea.
Mais do que um desfile, a apresentação simbolizou um reposicionamento: a Osklen voltou às passarelas reafirmando seu lugar na moda brasileira.