Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (16/4), cinco loterias: os concursos 2997 da Mega-Sena; o 3663 da Lotofácil; o 7003 da Quina; o 2381 da Timemania e o 1202 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 51 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 18 milhões / Timemania: R$ 19 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
14 - 20 - 32 - 37 - 39 - 42
04 - 14 - 18 - 54 - 75
04 - 14 - 26 - 32 - 65 - 67 - 68. O time do coração é o 23 (Caxias/RS)
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
05 - 08 - 09 - 11 - 26 - 28 - 31. O mês da sorte é 11 (novembro)