SAÚDE

O chá natural que combate fungos e bactérias

Conhecida na fitoterapia, bebida tem ação antimicrobiana, mas exige consumo moderado

Por Thamires Pinheiro
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Chá de aroeira e tradição

O chá de aroeira tem ganhado destaque por suas propriedades naturais e pelo uso tradicional no combate a fungos e bactérias. Na fitoterapia, a planta é reconhecida por sua ação antimicrobiana, despertando interesse também fora dos saberes populares

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Compostos ativos da planta

Segundo a nutricionista Ana Clara Cruz, a eficácia da aroeira está ligada à presença de flavonoides, taninos e terpenos, encontrados principalmente na casca e nas folhas. Esses compostos atuam diretamente sobre microrganismos, interferindo em sua estrutura e metabolismo

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Ação sinérgica e cicatrização

A nutricionista explica que a planta apresenta efeito sinérgico, ou seja, diferentes substâncias atuam juntas, potencializando a ação antimicrobiana e dificultando a resistência dos microrganismos. Isso ajuda a justificar seu uso tradicional em processos de cicatrização e cuidados com mucosas

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Limitações científicas

Apesar da fama crescente, o chá não deve ser associado automaticamente ao fortalecimento do sistema imunológico. Ana Clara ressalta que os estudos disponíveis são, em grande parte, laboratoriais ou em modelos animais, e que na prática o efeito tende a ser mais localizado, com ação anti-inflamatória e antimicrobiana

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Consumo moderado

O uso exagerado pode trazer riscos. Mesmo sendo natural, o chá de aroeira pode causar náuseas, vômitos e diarreia, além de possíveis impactos no fígado e nos rins. A nutricionista recomenda consumo moderado e por períodos limitados para evitar sobrecarga no organismo

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Grupos que devem evitar

Gestantes e crianças pequenas não devem ingerir o chá devido à falta de dados de segurança e à maior sensibilidade a substâncias bioativas. Pessoas com doenças hepáticas ou renais, ou que fazem uso contínuo de medicamentos, também precisam de atenção redobrada por risco de interação

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Consumo consciente

Mesmo com propriedades promissoras, o chá de aroeira deve ser visto como complemento e não solução isolada para problemas de saúde. O consumo consciente é essencial para que os benefícios não se transformem em riscos, sempre respeitando os limites indicados pelos especialistas

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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