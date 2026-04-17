Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/4), cinco loterias: os concursos 7004 da Quina; o 2946 da Dupla Sena; o 3664 da Lotofácil; o 2913 da Lotomania e o 836 da Super Sete
Quina: R$ 19 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 950 mil e R$ 49 mil / Super Sete: R$ 6 milhões
12 - 19 - 29 - 33 - 34 - 44 no primeiro sorteio; 11 - 20 - 32 - 35 - 44 - 50 no segundo
23 - 35 - 52 - 56 - 76
03 - 04 - 09 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 30 - 48 - 49 - 53 - 54 - 63 - 68 - 74 - 76 - 89 - 96
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 18 - 20 - 22 - 23
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 2 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 7