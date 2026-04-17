O chá relaxante que ajuda a dormir e alivia dores no estômago

O hábito de tomar chá à noite é comum e faz parte das rotinas de bem-estar. Entre as opções mais populares está o chá de camomila, conhecido por seu efeito calmante e pela capacidade de aliviar desconfortos digestivosFreepik
Segundo a nutricionista Ana Clara Cruz, os benefícios da camomila estão ligados a compostos presentes na planta. A apigenina, por exemplo, atua no sistema nervoso central e promove um leve efeito sedativoFreepik
O chá pode ser feito com flores naturais ou em sachês industrializados. A versão natural preserva mais compostos ativos, enquanto os sachês oferecem praticidade e controle sanitário. Ambas as formas são eficazes, desde que consumidas com moderaçãoFreepik
A apigenina se liga a receptores específicos, favorecendo o relaxamento e contribuindo para a melhora da qualidade do sono, especialmente em casos de insônia leve, conforme explica a especialistaReprodução/Freepik
Além da apigenina, outros componentes como bisabolol e camazuleno possuem propriedades anti-inflamatórias. Eles reduzem tensões no organismo e potencializam a sensação de tranquilidade após o consumo do cháFreepik
A camomila também atua no sistema digestivo. De acordo com a nutricionista, há evidências de que o chá auxilia no alívio de cólicas, gases e irritações na mucosa gástrica, graças ao seu efeito carminativo e anti-inflamatórioReprodução/Freepik
Apesar de ser considerada segura, a bebida exige atenção. Pessoas sensíveis podem ter reações alérgicas, e há risco de interação com medicamentos como anticoagulantes e sedativos. O consumo excessivo também não é recomendadoFreepik
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite