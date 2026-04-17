SAÚDE

O chá relaxante que ajuda a dormir e alivia dores no estômago

Nutricionista explica como o chá natural atua no sistema nervoso e digestivo, mas exige consumo com moderação

Por Thamires Pinheiro
CRYSTALWEED cannabis/Unsplash

Chá antes de dormir

O hábito de tomar chá à noite é comum e faz parte das rotinas de bem-estar. Entre as opções mais populares está o chá de camomila, conhecido por seu efeito calmante e pela capacidade de aliviar desconfortos digestivos

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Compostos naturais da camomila

Segundo a nutricionista Ana Clara Cruz, os benefícios da camomila estão ligados a compostos presentes na planta. A apigenina, por exemplo, atua no sistema nervoso central e promove um leve efeito sedativo

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Formas de preparo

O chá pode ser feito com flores naturais ou em sachês industrializados. A versão natural preserva mais compostos ativos, enquanto os sachês oferecem praticidade e controle sanitário. Ambas as formas são eficazes, desde que consumidas com moderação

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Relaxamento e qualidade do sono

A apigenina se liga a receptores específicos, favorecendo o relaxamento e contribuindo para a melhora da qualidade do sono, especialmente em casos de insônia leve, conforme explica a especialista

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Ação anti-inflamatória

Além da apigenina, outros componentes como bisabolol e camazuleno possuem propriedades anti-inflamatórias. Eles reduzem tensões no organismo e potencializam a sensação de tranquilidade após o consumo do chá

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Benefícios digestivos

A camomila também atua no sistema digestivo. De acordo com a nutricionista, há evidências de que o chá auxilia no alívio de cólicas, gases e irritações na mucosa gástrica, graças ao seu efeito carminativo e anti-inflamatório

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Cuidados no consumo

Apesar de ser considerada segura, a bebida exige atenção. Pessoas sensíveis podem ter reações alérgicas, e há risco de interação com medicamentos como anticoagulantes e sedativos. O consumo excessivo também não é recomendado

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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