ALIMENTAÇÃO

O suco que ajuda no emagrecimento e no combate à prisão de ventre

A nutricionista Ana Clara Cruz desmistifica o papel da fruta no emagrecimento: 'Embora aumente a saciedade, caju não queima gordura sozinho'

Por Anna Júlia Castro
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Rico em vitamina C, ferro e fibras, o caju é uma das frutas tropicais mais tradicionais do Brasil. Composta por duas partes: a polpa suculenta, que pode variar entre tons de amarelo, rosado e vermelho, e a castanha, considerada a verdadeira fruta

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O caju é uma fruta de baixa densidade calórica, o que pode contribuir para o emagrecimento

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A forma de consumo inclusive faz diferença nos efeitos nutricionais. Quando ingerido como suco, principalmente coado e com adição de açúcar, parte dos benefícios é reduzida

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Impacto no intestino

De acordo com Ana Clara Cruz, as fibras presentes na polpa auxiliam no aumento do volume fecal e estimulam o trânsito intestinal, sendo importantes na prevenção e no tratamento da constipação

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Existe melhor horário para consumir?

'A fruta pode ser incluído de forma estratégica na rotina alimentar, como no café da manhã ou antes das refeições, ajudando na saciedade e no controle da fome', sugere

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Coado ou com fibra: qual a melhor opção?

'A recomendação é priorizar o consumo do suco integral, sem coar', pontua Ana. Dessa forma, as fibras são preservadas

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Consumo diário e cuidados

O consumo pode ser feito diariamente, especialmente por quem sofre com prisão de ventre, desde que o suco seja preparado com a polpa. A especialista conta que uma quantidade considerada adequada gira em torno de 200 a 250 ml por dia

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Equilíbrio é a chave

Por fim, Ana conclui 'O consumo é uma excelente fonte de vitamina C com ação antioxidante. Ainda assim, o emagrecimento depende de um padrão alimentar equilibrado, sustentável e individual'

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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