Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (4/5), cinco loterias: os concursos 7016 da Quina, o 3676 da Lotofácil, o 2919 da Lotomania, 2952 da Dupla-Sena e o 842 da Super Sete
Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 80 mil / Super Sete: R$ 100 mil
05 - 12 - 17 - 24 - 26 - 32 no primeiro sorteio; 12 - 14 - 15 - 16 - 36 - 47 no segundo
02 - 29 - 31 - 39 - 70
06 - 07 - 26 - 27 - 32 - 40 - 41 - 45 - 49 - 59 - 60 - 61 - 67 - 76 - 80 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97
04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 2 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 2