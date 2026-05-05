Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (5/5), cinco loterias: os concursos 3004 da Mega-Sena; o 3677 da Lotofácil; o 7017 da Quina; o 2387 da Timemania e o 1209 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Dia de Sorte: R$ 200 mil
01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59
12- 35 - 48 - 58 - 60
3 - 05 - 10 - 27 - 42 - 44 - 52. O time do coração é o 63 (Pouso Alegre/MG)
01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24
08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 27 - 28. O mês da sorte é 03 (março)