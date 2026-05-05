Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (5/5), cinco loterias: os concursos 3004 da Mega-Sena; o 3677 da Lotofácil; o 7017 da Quina; o 2387 da Timemania e o 1209 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 8 milhões / Dia de Sorte: R$ 200 mil

Reprodução

Mega-Sena

01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

12- 35 - 48 - 58 - 60

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

3 - 05 - 10 - 27 - 42 - 44 - 52. O time do coração é o 63 (Pouso Alegre/MG)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 27 - 28. O mês da sorte é 03 (março)

Reprodução/Loterias Caixa

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