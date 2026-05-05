Conheça as crianças que podem governar o Reino Unido

A linha de sucessão britânica reúne as 15 pessoas mais próximas do trono. Dentre os grandes nomes, 8 são crianças. Figuras já conhecidas e novos representantes da geração da coroa mantêm o Reino Unido com uma linhagem cada vez mais atualizada. Confira a lista com todos os nomes:
Irmão mais novo do rei Charles III, construiu sua trajetória dentro da monarquia com participação em projetos sociais e eventos oficiais ao longo dos anos. Ele tem 62 anos.
Filho caçula da Princesa Eugenie com o empresário Jack Brooksbank, nasceu em 2023 e tem. Cresceu em uma família que mantém ligação com a realeza, mas com uma rotina mais privada. É visto como símbolo da nova geração criada fora dos holofotes, porém ainda ligada à tradição.
Primeiro filho da Princesa Eugenie e Jack Brooksbank, nasceu em 2021. Assim como o irmão, vive uma infância mais discreta, longe da exposição constante da monarquia tradicional. É descrito como alegre e curioso, e vive em um ambiente que valoriza a vida familiar. Tem 5 anos.
Filha do Príncipe Andrew e Sarah Ferguson, construiu carreira no mundo da arte e equilibra a vida profissional com a criação dos filhos fora das funções reais em tempo integral. Ela tem 36 anos
Filha mais nova da Princesa Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi, nasceu em 2025 e vive o primeiro ano. Ainda bebê, já integra a nova geração da família real.
Primeira filha da Princesa Beatrice, nasceu em 2021 e tem 5 anos. Cresce em um ambiente mais reservado e é criada em um núcleo que valoriza a privacidade, mas mantém o vínculo com a monarquia.
Aos 38 anos, a filha mais velha do Príncipe Andrew atua no setor privado e mantém participação pontual em compromissos ligados à família real.
Irmão do rei Charles III, já teve papel ativo na monarquia, mas hoje seu nome aparece cercado de controvérsias após envolvimento em escândalos, como o caso Epstein. Tem 66 anos
Filha do Príncipe Harry e Meghan Markle, nasceu nos Estados Unidos em 2021. Foi nomeada em homenagem à rainha Elizabeth II e à princesa Diana e cresce longe da rotina oficial da realeza. Ela tem 5 anos
Filho mais velho do Príncipe Harry e Meghan, nasceu em 2019. Vive nos Estados Unidos e tem uma infância distante das tradições reais britânicas. Os pais buscam dar a ele uma vida privada neste 7 anos
Filho mais novo do rei Charles III com a princesa Diana, se afastou das funções oficiais e hoje vive com a família fora do Reino Unido, mantendo projetos próprios. Ele 41 anos
Filho caçula do Príncipe William e Kate, nasceu em 2018. É conhecido por aparições espontâneas em eventos públicos e cresce dentro do núcleo mais próximo da coroa. Suas expressões divertidas conquistam o público ao longo dos 8 anos
Filha do meio do Príncipe William e Kate, nasceu em 2015 e tem 11 anos. Tornou-se símbolo de mudança ao manter sua posição na sucessão mesmo após o nascimento do irmão mais novo. É conhecida por sua postura confiante e espontânea em aparições públicas
Filho mais velho do Príncipe William, nasceu em 2013 e é o herdeiro direto após o pai. Participa de eventos oficiais desde cedo e é preparado para o papel futuro. É descrito como curioso e atento, recebendo uma educação que combina normalidade com preparação para o trono. Ele tem 13 anos
Filho do rei Charles III e a princesa Diana, é o primeiro na linha de sucessão e representa a transição entre a monarquia atual e a próxima geração. Ele tem 44 anos
*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles