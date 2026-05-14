Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (14/5), cinco loterias: os concursos 3008 da Mega-Sena; o 3685 da Lotofácil; o 7025 da Quina; o 2391 da Timemania e o 1213 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 56 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 6 milhões / Timemania: R$ 26 milhões / Dia de Sorte: R$ 750 mil
11 - 12 - 14 - 20 - 42 - 44
14 - 27 - 29 - 50 - 57
08 - 09 - 16 - 17 - 21 - 71 - 79. O time do coração é o 63 (Pouso Alegre/MG)
01 - 02 - 04 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
07 - 12 - 13 - 15 - 24 - 26 - 30. O mês da sorte é 02 (fevereiro)