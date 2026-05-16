Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (16/5), seis loterias: os concursos 3009 da Mega-Sena; o 7027 da Quina; o 3687 da Lotofácil; 355 da +Milionária; o 2392 da Timemania e o 1214 do Dia da Sorte