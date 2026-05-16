Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (16/5), seis loterias: os concursos 3009 da Mega-Sena; o 7027 da Quina; o 3687 da Lotofácil; 355 da +Milionária; o 2392 da Timemania e o 1214 do Dia da Sorte
Mega- Sena: R$ 64 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 9 milhões / Timemania: R$ 26 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / +Milionária: R$ 42 milhões
04 - 06 - 08 - 18 - 21 - 30
24 - 27 - 34 - 44 - 47
04 - 12 - 17 - 23 - 59 - 75 - 78. O time do coração é o 75 (Tombense/MG)
03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
06 - 07 - 10 - 30 - 40 - 47. Os trevos sorteados foram: 1 - 5
02 - 03 - 19 - 20 - 21 - 28 - 30. O mês da sorte é 12 (dezembro)