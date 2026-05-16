Galeria Déficit de atenção: quando o esquecimento afeta o cotidiano O déficit de atenção é uma condição que afeta a capacidade de manter o foco, organizar tarefas e concluir atividades do cotidiano. Ele pode impactar estudos, trabalho, relações pessoais e até a autoestima, causando angústia diante das dificuldades do dia a dia. Por Flipar

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