Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (19/5), cinco loterias: os concursos 3689 da Lotofácil; o 7029 da Quina; o 2393 da Timemania e o 1215 do Dia de Sorte
Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Timemania: R$ 27 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
13 - 14 - 17 - 20 - 59
14 - 27 - 34 - 46 - 50 - 60 - 73. O time do coração é o 30 (CRB/AL)
03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23
05 - 06 - 09 - 10 - 14 - 21 - 23. O mês da sorte é 05 (maio)