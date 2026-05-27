Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (27/5), seis loterias: os concursos 7036 da Quina; o 2962 da Dupla Sena; o 3696 da Lotofácil; o 358 da +Milionária; o 2929 da Lotomania e o 852 da Super Sete
Quina: R$ 9 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 441 mil / +Milionária: R$ 44 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 50 mil / Super Sete: R$ 850 mil
17 - 24 - 38 - 43 - 45 - 48 no primeiro sorteio; 05 - 16 - 34 - 36 - 38 - 48 no segundo
42 - 63 - 66 - 77 - 15
14 - 15 - 16 - 19 - 27 - 43 - 50 - 51 - 54 - 60 - 68 - 71 - 72 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 93
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24
01 - 06 - 12 - 18 - 22 - 42. Os trevos sorteados foram: 5 - 6
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 5