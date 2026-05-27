Notícias Parques nacionais pela Europa preservam paisagens naturais impressionantes Espalhados por diferentes países, os parques nacionais da Europa vão além das belas paisagens. Eles preservam ecossistemas, auxiliam no combate às mudanças climáticas e proporcionam experiências diferenciadas no contato com a natureza. Como o Parque Nacional de Écrins (foto), na França. Fundado em 1973, situa-se nos Alpes franceses, com picos e glaciares impressionantes. É conhecido por sua flora alpina diversificada. Por Flipar

Nuno Alves - wikimedia commons