Saiba como fazer chá de Oolong e quais os benefícios

Enquanto o chá verde passa por mínima oxidação e o preto por oxidação completa, o oolong é parcialmente oxidado, reunindo compostos bioativos presentes em ambos os tipos de bebida, A nutricionista Ana Clara Cruz, explica ao Correio que é justamente essa característica que torna o chá único
Ana explica que os polifenóis e as catequinas presentes no chá podem contribuir para a saúde cardiovascular. Além disso, pequenos ensaios clínicos com pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 observaram reduções nos níveis de glicose no sangue
A fama do chá de oolong também está relacionada ao emagrecimento. Alguns estudos indicam que a combinação de cafeína e polifenóis pode aumentar discretamente o gasto energético e estimular a oxidação de gorduras
Ainda não existe uma recomendação oficial específica sobre a quantidade ideal de chá de oolong. Em pesquisas científicas, o consumo geralmente varia entre duas e quatro xícaras por dia, respeitando a tolerância individual à cafeína
Durante a gestação, o principal cuidado está relacionado à ingestão de cafeína. No caso das crianças, não há uma quantidade considerada segura estabelecida pela ciência, motivo pelo qual especialistas recomendam evitar o consumo
A recomendação é utilizar água entre 80°C e 90°C e deixar as folhas em infusão por três a cinco minutos. A água fervente pode degradar os nutricientes. O uso de folhas também é preferível aos sachês
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia