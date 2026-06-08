EUA, MÉXICO E CANADÁ

Os árbitros brasileiros na Copa do Mundo

País terá nove representantes na arbitragem oficial da competição. Conheça a trajetória deles

Por Anna Júlia Castro
AFP via Getty Images

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho, contará com um número recorde de representantes brasileiros na arbitragem

YURI CORTEZ / AFP

Ao longo das 104 partidas do torneio, disputadas por 48 seleções, estarão em ação 52 árbitros, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo, representando as seis confederações filiadas à Fifa

Getty Images via AFP

Entre os escolhidos estão os árbitros brasileiros: Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel. Também foram convocados os assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves, além de Rodolpho Toski Marques, que atuará como árbitro de vídeo (VAR)

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Wilton Pereira Sampaio

Um dos árbitros mais experientes do país, Pereira Sampaio integra o quadro da FIFA desde 2013. Tornou-se conhecido pela aplicação rigorosa das regras dentro de campo. Esta será sua terceira Copa do Mundo

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Ramon Abatti Abel

Integrado ao quadro da Fifa em 2023, entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar uma final olímpica masculina valendo medalha de ouro, nos Jogos de Paris. Agora, terá sua primeira experiência em uma Copa do Mundo

reprodução/lukekane_ofc

Raphael Claus

Integrante do quadro da FIFA desde 2015, acumulou premiações como um dos melhores árbitros do futebol brasileiro e chegou a ser indicado ao prêmio de Melhor Árbitro do Mundo pela IFFHS

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Na última edição do Mundial, realizada no Catar, o Brasil contou com sete representantes na arbitragem. Sendo, Neuza Inês Back a primeira mulher brasileira a integrar a arbitragem de uma Copa do Mundo masculina

Lucas Figueiredo/CBF

A federação divulgou que a escolha é feita, com base no princípio de longa data, destacando 'Qualidade em Primeiro Lugar', que é avaliada perante o desempenho dos candidatos em competições nacionais, internacionais e torneios organizados pela própria FIFA nos últimos anos

Ulises Ruiz/AFP

O diretor de Arbitragem e presidente do Comitê de Árbitros da federação, Pierluigi Collina, afirmou sobre o rigor criterioso da seleção de árbitros: 'Os árbitros selecionados são os melhores do mundo'

Michael Regan/FIFA via Getty Images

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*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

 

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