Os árbitros brasileiros na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho, contará com um número recorde de representantes brasileiros na arbitragem
Ao longo das 104 partidas do torneio, disputadas por 48 seleções, estarão em ação 52 árbitros, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo, representando as seis confederações filiadas à Fifa
Entre os escolhidos estão os árbitros brasileiros: Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel. Também foram convocados os assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves, além de Rodolpho Toski Marques, que atuará como árbitro de vídeo (VAR)
Um dos árbitros mais experientes do país, Pereira Sampaio integra o quadro da FIFA desde 2013. Tornou-se conhecido pela aplicação rigorosa das regras dentro de campo. Esta será sua terceira Copa do Mundo
Integrado ao quadro da Fifa em 2023, entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar uma final olímpica masculina valendo medalha de ouro, nos Jogos de Paris. Agora, terá sua primeira experiência em uma Copa do Mundo
Integrante do quadro da FIFA desde 2015, acumulou premiações como um dos melhores árbitros do futebol brasileiro e chegou a ser indicado ao prêmio de Melhor Árbitro do Mundo pela IFFHS
Na última edição do Mundial, realizada no Catar, o Brasil contou com sete representantes na arbitragem. Sendo, Neuza Inês Back a primeira mulher brasileira a integrar a arbitragem de uma Copa do Mundo masculina
A federação divulgou que a escolha é feita, com base no princípio de longa data, destacando 'Qualidade em Primeiro Lugar', que é avaliada perante o desempenho dos candidatos em competições nacionais, internacionais e torneios organizados pela própria FIFA nos últimos anos
O diretor de Arbitragem e presidente do Comitê de Árbitros da federação, Pierluigi Collina, afirmou sobre o rigor criterioso da seleção de árbitros: 'Os árbitros selecionados são os melhores do mundo'
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia