Brasil bate recorde de árbitros na Copa do Mundo 2026

Entre os convocados para o torneio estão Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel. Ao todo, a competição contará com 170 oficiais de arbitragem avaliados sob rígidos critérios técnicos. - (crédito: Montagem/Canva )

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho, contará com um número recorde de representantes brasileiros na arbitragem. Ao todo, nove profissionais do país foram selecionados pela Fifa para atuar no maior torneio de futebol.

Entre os escolhidos estão os árbitros: Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel. Também foram convocados os assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves, além de Rodolpho Toski Marques, que atuará como árbitro de vídeo (VAR).

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Ao longo das 104 partidas do torneio, disputadas por 48 seleções, estarão em ação 52 árbitros, 88 assistentes e 30 árbitros de vídeo, representando as seis confederações filiadas à Fifa. A federação divulgou que a escolha é feita, com base no princípio de longa data, destacando “Qualidade em Primeiro Lugar”, que é avaliada perante o desempenho dos candidatos em competições nacionais, internacionais e torneios organizados pela própria FIFA nos últimos anos.

Entre os critérios observados estão a consistência técnica, o controle emocional, a capacidade de leitura de jogo, o preparo físico e o desempenho em partidas de alto nível. Além disso, um árbitro não pode apitar jogos envolvendo a seleção de seu próprio país durante a competição.

Na última edição do Mundial, realizada no Catar, o Brasil contou com sete representantes na arbitragem. Sendo, Neuza Inês Back a primeira mulher brasileira a integrar a arbitragem de uma Copa do Mundo masculina. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio também estiveram na edição de 2022, enquanto Ramon Abatti Abel vai estrear em Mundiais.

Em comunicado divulgado pela Fifa, o diretor de Arbitragem e presidente do Comitê de Árbitros da federação, Pierluigi Collina, afirmou sobre o rigor criterioso da seleção de árbitros: “Os árbitros selecionados são os melhores do mundo. Eles faziam parte de um grupo maior de profissionais que foi identificado e monitorado nos últimos três anos. Participaram de seminários, atuaram em torneios da Fifa e tiveram seus desempenhos avaliados regularmente em competições nacionais e internacionais.”

Collina também afirma que os profissionais continuarão recebendo acompanhamento de preparadores físicos, fisioterapeutas e especialistas em saúde mental para chegarem em condições ideais ao torneio.

Raphael Claus

Raphael Claus (foto: reprodução/lukekane_ofc)

Natural do interior de São Paulo, Claus praticou futebol nas categorias de base até os 20 anos antes de ingressar na arbitragem. Integrante do quadro da FIFA desde 2015, acumulou premiações como um dos melhores árbitros do futebol brasileiro e chegou a ser indicado ao prêmio de Melhor Árbitro do Mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A Copa do Mundo de 2026 será a segunda participação do paulista em um Mundial.

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Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio (foto: reprodução/lukekane_ofc)

Um dos árbitros mais experientes do país, Wilton Pereira Sampaio integra o quadro da FIFA desde 2013. Irmão do árbitro Sávio Pereira Sampaio, tornou-se conhecido pela aplicação rigorosa das regras dentro de campo.

Esta será sua terceira Copa do Mundo. No Catar, em 2022, ganhou projeção internacional ao comandar o confronto entre França e Inglaterra pelas quartas de final da competição.

Ramon Abatti Abel

Ramon Abatti Abel (foto: reprodução/lukekane_ofc)

Representante de Santa Catarina, Ramon Abatti Abel vive uma ascensão rápida na arbitragem internacional. Integrado ao quadro da Fifa em 2023, entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar uma final olímpica masculina valendo medalha de ouro, nos Jogos de Paris.

Agora, aos 36 anos, terá sua primeira experiência em uma Copa do Mundo, consolidando-se como uma das principais revelações da arbitragem brasileira nos últimos anos.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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