Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (10/6), seis loterias: os concursos 7047 da Quina; o 2968 da Dupla Sena; o 3707 da Lotofácil; o 362 da +Milionária; o 2935 da Lotomania e o 858 da Super Sete
Quina: R$ 9 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 472 mil / +Milionária: R$ 62 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 73 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
15 - 21 - 41 - 44 - 45 - 46 no primeiro sorteio; 02 - 07 - 09 - 14 - 28 - 39 no segundo
06 - 11 - 26 - 50 - 61
06 - 09 - 15 - 18 - 29 - 36 - 40 - 51 - 54 - 60 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 88 - 89 - 90 - 97 - 99
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
04 - 13 - 28 - 31 - 40 - 47. Os trevos sorteados foram: 6 - 3
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 2 / Coluna 7: 6