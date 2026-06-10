Artes Festival Internacional de Folclore: o mundo em Nova Petrópolis O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis é um dos eventos culturais mais vibrantes do Brasil, reunindo grupos folclóricos nacionais e internacionais em uma celebração de encher os olhos. Realizado na charmosa cidade da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, o festival transforma o espaço urbano em um palco multicultural repleto de cores, músicas e danças. A cada edição, o público é convidado a mergulhar em tradições diversas, conhecendo costumes que atravessam fronteiras e aproximam Por Flipar

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