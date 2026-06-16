MUNDIAL

A curiosa fuga de Pelé na Copa de 70

Na série da Netflix, Pelé busca refúgio em uma igreja; pórem na vida real, o local onde o Rei se escondia durante a Copa na Cidade do México, era outro

Por Correio Braziliense
Arquivo CB/CB/D.A Press

Pressão durante a Copa

Em 1970, o Brasil enfrentava não apenas adversários no campo, mas também a pressão da ditadura militar. Pelé, ícone do esporte, sentia a expectativa do país e o temor de um possível sequestro, conforme relatou em uma autobiografia

AFP

Um escape cuidadosamente planejado

Com o apoio do jornalista João Saldanha e do técnico Mário Zagallo, Pelé conseguiu despistar os seguranças e deixou a concentração. A série da Netflix 'Brasil 70 – A Saga do Tri' retrata essa saída como um ato de ousadia e busca por liberdade

kleber sales

Realidade x Ficção

Embora a série mostre o jogador se refugiando em uma igreja, na vida real, o craque buscou abrigo na sede da Conferência Interamericana de Segurança Social, um local seguro durante a intensa competição

reprodução/wikimédia

O legado da Conferência

A sede da Conferência Interamericana de Segurança Social foi o verdadeiro refúgio da Seleção Brasileira. O quarto de Pelé, preservado, atrai fãs e curiosos, contando a história de sua jornada rumo ao tricampeonato mundial

reprodução/wikipédia

Elementos da história

Diversos itens originais da época, como móveis e uma televisão antiga, servem para lembrar suas memórias durante a Copa. Esses artefatos são um testemunho do legado o brasileiro no futebol

Correio Braziliense

O peso da fama

A pressão sobre Pelé durante a Copa era imensa, mas sua expressão de liberdade ao sair escondido revela a luta interna entre a responsabilidade e a busca por liberdade, um dilema enfrentado por muitos ícones

kleber sales

Impacto da série

A minissérie, lançada em 29 de maio de 2026, tem recebido críticas positivas. Com performances memoráveis, ela revive os momentos do tricampeonato da Seleção Brasileira

reprodução/wikimédia

Cultura e memória

A história de Pelé na Copa de 70 reflete não apenas os desafios do futebol, mas também o espírito de um Brasil que vivia um momento de transformação. A série resgata essa memória afetiva com autenticidade

Correio Braziliense

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