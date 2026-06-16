Galeria Pesquisadora brasileira Fernanda Abra conquista prêmio global da National Geographic por projeto inovador; conheça! O trabalho da bióloga de conservação Fernanda Abra, referência na busca por soluções que reduzam os impactos das rodovias sobre a vida silvestre, recebeu mais um importante reconhecimento internacional. A pesquisadora brasileira foi anunciada em junho de 2026 como uma das 15 vencedoras do prestigiado 'Wayfinder Award', honraria anual da National Geographic Society. Além de integrar a rede global de 'Exploradores' da instituição, os selecionados recebem um aporte de 50 mil dólares e acesso a nova Por Flipar

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