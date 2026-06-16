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Pesquisadora brasileira Fernanda Abra conquista prêmio global da National Geographic por projeto inovador; conheça!

O trabalho da bióloga de conservação Fernanda Abra, referência na busca por soluções que reduzam os impactos das rodovias sobre a vida silvestre, recebeu mais um importante reconhecimento internacional. A pesquisadora brasileira foi anunciada em junho de 2026 como uma das 15 vencedoras do prestigiado 'Wayfinder Award', honraria anual da National Geographic Society. Além de integrar a rede global de 'Exploradores' da instituição, os selecionados recebem um aporte de 50 mil dólares e acesso a nova

Por Flipar
Reprodução @nanda_abra

Os resultados mais expressivos aparecem em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, região marcada pela combinação de rica biodiversidade e intensa fragmentação da vegetação. Ali, câmeras instaladas nas pontes documentaram milhares de deslocamentos realizados por diferentes espécies, incluindo macacos-prego, saguis-de-Schneider e o zogue-zogue-de-Alta-Floresta, primata criticamente ameaçado de extinção.

Pronto Reconecta/SNZCBT

As imagens também registraram fêmeas transportando filhotes, um indicativo de que as estruturas passaram a integrar a rotina desses animais e contribuem para a manutenção de populações mais conectadas. O Projeto Reconecta também atua na BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista e atravessa a Terra Indígena Waimiri-Atroari.

Vitor Gabriel/Prefeitura de Alta Floresta

Vale destacar que as passarelas suspensas não substituem a necessidade de preservação florestal e exigem planejamento rigoroso quanto à localização e aos materiais empregados. Medidas complementares, como túneis subterrâneos, cercas direcionadoras e redutores de velocidade, permanecem essenciais para espécies terrestres.

Reprodução @nanda_abra

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