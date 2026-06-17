Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (17/6), seis loterias: os concursos 2971 da Dupla Sena; o 3713 da Lotofácil; o 364 da +Milionária; o 2938 da Lotomania e o 861 da Super Sete
Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 2 milhões / +Milionária: R$ 64 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 91 mil / Super Sete: R$ 1 milhão
08 - 12 - 14 - 18 - 30 - 40 no primeiro sorteio; 12 - 18 - 22 - 26 - 33 - 46 no segundo
00 - 13 - 14 - 17 - 18 - 21 - 23 - 30 - 32 - 39 - 53 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 85 - 89 - 95 - 99
02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22
12 - 20 - 23 - 29 - 32 - 48. Os trevos sorteados foram: 3 - 5
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 0