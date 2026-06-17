Projeto sustentável transforma troncos de bambu em casa flutuante totalmente funcional

Seu cultivo também oferece vantagens ambientais, pois absorve grandes quantidades de dióxido de carbono e ajuda a reduzir a erosão do solo. Na culinária asiática, os brotos jovens servem como alimento e são aproveitados em diversas receitas tradicionais. Além de ganhar espaço na arquitetura sustentável, o bambu também é usado na produção de papel, tecidos e pisos.