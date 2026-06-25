Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, nesta quinta-feira (25/10), seis loterias: os concursos 2974 da Dupla Sena; o 3719 da Lotofácil; o 366 da +Milionária; o 2941 da Lotomania e o 864 da Super Sete.
Lotofácil: R$ 5 milhões / Lotomania: R$ 4 milhões / +Milionária: R$ 66 milhões / Dupla Sena: R$ 4 milhões e R$ 83 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
22 - 27 - 29 - 32 - 38 - 39 no primeiro sorteio; 11 - 13 - 18 - 30 - 33 - 39 no segundo
00 - 01 - 02 - 05 - 11 - 13 - 22 - 25 - 26 - 29 - 40 - 45 - 46 - 47 - 61 - 65 - 71 - 77 - 85 - 88
02 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 18 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25
01 - 11 - 14 - 22 - 25 - 37. Os trevos sorteados foram: 5 - 2
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 3