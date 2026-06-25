Animais Serpente surpreende ao nascer com três presas venenosas Uma víbora-da-morte foi encontrada no Australian Reptile Park, um parque situado na Austrália, e surpreendeu porque possui três presas venenosas, algo nunca registrado nessa espécie. A descoberta dessa mutação rara ocorreu durante a extração de veneno, uma ação que faz parte do programa de produção de antídotos. As 3 presas ampliam o poder de envenenamento. Por Flipar

Divulgação Reptile Park