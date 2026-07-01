Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (1/7), seis loterias: os concursos 7054 da Quina; o 2977 da Dupla Sena; o 3724 da Lotofácil; o 1234 do Dia de Sorte; o 368 da +Milionária; o 2944 da Lotomania e o 867 da Super Sete