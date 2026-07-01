Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (1/7), seis loterias: os concursos 7054 da Quina; o 2977 da Dupla Sena; o 3724 da Lotofácil; o 1234 do Dia de Sorte; o 368 da +Milionária; o 2944 da Lotomania e o 867 da Super Sete
Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / +Milionária: R$ 68 milhões / Dupla Sena: R$ 6 milhões e R$ 124 mil / Dia de Sorte: R$ 450 mil / Super Sete: R$ 2 milhões
02 - 06 - 20 - 26 - 49 - 50 no primeiro sorteio; 05 - 17 - 22 - 26 - 36 - 38 no segundo
02 - 11 - 34 - 63 - 68
12 - 20 - 24 - 29 - 35 - 37 - 38 - 46 - 53 - 60 - 63 - 75 - 79 - 80 - 82 - 86 - 90 - 91 - 96 - 98
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
01 - 02 - 20 - 28 - 42 - 48. Os trevos sorteados foram: 4 - 6
Coluna 1: 9 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 5 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 5
03 - 06 - 07 - 09 - 16 - 17 - 29. O mês da sorte é 10 (outubro)