Galeria Gouda: queijo com identidade holandesa tem múltiplos usos e sabor valorizado O Gouda é um dos queijos mais exportados do mundo, originário da Holanda e reconhecido por sua versatilidade gastronômica. Produzido há séculos, tornou-se símbolo da tradição holandesa e da força econômica ligada à indústria de laticínios. Sua textura varia conforme o tempo de maturação, indo do macio e suave ao firme e intenso, conquistando diferentes paladares. O sabor levemente adocicado e a capacidade de harmonizar com diversos pratos reforçam sua popularidade global. Mais do que alimento, é Por Flipar

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